Spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy. Media: Putin zasugerował miejsce

Kolejnym krokiem w negocjacjach pokojowych ma być rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putienem. Po poniedziałkowym szczycie w Waszyngtonie Donald Trump poinformował, że rozpoczęły się przygotowania do szczytu.

Następnie spotkać mają się trzy strony: Trump, Putin i Zełenski. Jak wskazuje Reuters, powołując się na swoje źródła, taką kolejność rozmów zaproponował prezydent Rosji.

Spotkanie Putin-Zełenski. Media: Prezydent Rosji wskazał Moskwę

Agencja Reutera powołuje się również na wysokiego rangą urzędnika amerykańskiej administracji, według którego pierwsze ze spotkań mogłoby odbyć się na Węgrzech. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że do spotkania dojdzie w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron zasugerował w wywiadzie dla telewizji TF1, że Zełenski i Putin mogliby spotkać się w szwajcarskiej Genewie.

Jak wskazuje Sky News, opcja szwajcarska jest popierana przez Rosjan. Natomiast Wołodymyr Zełenski i Donald Trump mają wskazywać na trzecią opcję - Rzym we Włoszech.

Rozmowa Putina z Zełenskim w Moskwie?

Agencja AFP - powołując się na źródła zbliżone do sprawy - przekazała z kolei, że Władimir Putin zasugerował, by spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy odbyło się w Moskwie.

Propozycja - według źródeł - miała paść podczas rozmowy telefonicznej Putina z Trumpem, podczas wizyty Zełenskiego i europejskich liderów w Waszyngtonie.

"Putin wspomniał o Moskwie" - donosi źródło. Zełenski na propozycję miał odpowiedzieć "nie".

Źródło dyplomatyczne bliskie rozmowom podało, że europejscy przywódcy powiedzieli Trumpowi, że propozycja Putina "nie wydaje się dobrym pomysłem".

Negocjacje ws. Ukrainy. Na stole gwarancje bezpieczeństwa

Pierwszym etapem negocjacji pokojowych była rozmowa Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce w piątek. Później, w Waszyngtonie, prezydent USA rozmawiał na ten temat nie tylko z Zełenskim, ale również z przywódcami europejskimi.

W Białym Domu byli obecni prezydenci Francji i Finlandii, premierzy Włoch i Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec, szefowa Komisji Europejskiej oraz sekretarz generalny NATO.

Brytyjski premier Keir Starmer przekazał, że negocjacje w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy będą kontynuowane we wtorek. Wcześniej Zełenski powiedział reporterom, że powinny być sfinalizowane w ciągu 10 dni, a jeden z elementów gwarancji dotyczy zakupu amerykańskiej broni o wartości 90 miliardów dolarów.

