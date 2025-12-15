Wyrwał niemowlę z rąk matki i odjechał. Policyjny pościg ulicami Koszalina

Do porwania 10-miesięcznego dziecka doszło w poniedziałek w Koszalinie. 38-latek wyrwał niemowlę z rąk matki, a następnie wsiadł do samochodu i odjechał. Ostatecznie służby zatrzymały podejrzany pojazd. - Mogę potwierdzić, że 38-latek nie jest spokrewniony z dzieckiem i jego matką - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl asp. Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. W sprawie zatrzymano w sumie dwóch mężczyzn.

Niebiesko-czerwone sygnały świetlne zamontowane na dachu radiowozu policji z widocznym napisem POLICJA, w tle rozmyte drzewa i zabudowania.
Porwanie 10-miesięcznego chłopca w Koszalinie. Akcja policji

Po otrzymaniu informacji o porwaniu 10-miesięcznego dziecka komendant miejski policji w Koszalinie ogłosił alarm dla całej jednostki.

Jak podano w policyjnym komunikacie, wszystkie dostępne patrole zostały natychmiast skierowane w rejon miasta, w okolice miejsca zamieszkania kobiety oraz na główne drogi wyjazdowe.

W działania włączono także funkcjonariuszy pionu prewencji, ruchu drogowego, kryminalnego i wywiadowców. Zaangażowano również psy służbowe. "Równolegle trwały intensywne ustalenia dotyczące sprawcy i pojazdu, którym mógł się poruszać" - czytamy.

Porwanie dziecka w Koszalinie. Alarm dla całej jednostki

Policjanci ustalili, że mężczyzna odjechał wraz z dzieckiem czarnym bmw. Ta informacja została niezwłocznie przekazana wszystkim patrolom. Ostatecznie pojazd udało się zlokalizować w rejonie Kołobrzegu, na drodze ekspresowej nr 6.

    Samochód został zatrzymany do kontroli. W środku znaleziono uprowadzone dziecko. 10-miesięczny chłopiec został odebrany mężczyźnie i przekazany załodze karetki pogotowia. Po sprawdzeniu stanu zdrowia niemowlęcia okazało się, że nic mu się nie stało.

    Wyrwał niemowlę z rąk matki i odjechał. Akcja służb w Koszalinie

    - 38-letni mężczyzna, podejrzewany o uprowadzenie, został natomiast zatrzymany. - Mogę potwierdzić, że nie jest on spokrewniony z dzieckiem i jego matką - powiedziała w rozmowie z polsatnews.pl asp. Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.

    Zatrzymany został także 50-letni kierowca pojazdu. Obecnie policjanci zajmują się gromadzeniem materiału dowodowego oraz szczegółowym ustalaniem wszystkich okoliczności porwania 10-miesięcznego chłopca.

    Asp. Sreberska wskazała, że póki co jest za wcześnie, żeby mówić o motywie sprawcy. - Na wtorek zaplanowano przeprowadzenie czynności z mężczyznami. Po ich zakończeniu będziemy mogli udzielić więcej informacji - powiedziała funkcjonariuszka.

    Wiadomo, że podejrzewany o porwanie był w przeszłości karany. Drugi mężczyzna dotychczas nie był karany.

