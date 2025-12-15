W skrócie Marija Zacharowa odpowiedziała na wpis Radosława Sikorskiego, stawiając za wzór Lenina jako "architekta niepodległego państwa polskiego".

W swoim absurdalnym wystąpieniu Zacharowa twierdzi, że Lenin rzekomo "wspierał polską niepodległość".

Rzeczniczka MSZ Rosji krytykuje współczesnych polskich polityków "za oddanie suwerenności na rzecz NATO".

Wpis Zacharowej, opublikowany w mediach społecznościowych, to komentarz do ironicznych słów ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który stwierdził, że "Viktor Orban zasłużył na swój Order Lenina".

Szef polskiego MSZ skomentował w ten sposób przemówienie premiera Węgier, w którym ten określił piątkową decyzję większości państw Unii o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów na terenie UE jako "deklarację wojny".

"Wspominając nazwisko Lenina, Sikorski prawdopodobnie chciał obrazić Viktora Orbana. Zapomniał jednak, że bez Lenina Polska by nie istniała" - napisała Marija Zacharowa, pomijając w swoim wpisie kwestię wojny polsko-bolszewickiej.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ dodała następnie, że "Lenin aktywnie propagował teorię kwestii narodowej, opowiadając się za niepodległością Polski i wspierając polskich socjalistów w ich drodze do budowy suwerennej republiki państwowej".

"Radosław Sikorski powinien był pamiętać, że to Lenin w 1916 roku ogłosił hasło: 'Żadnej wojny o Polskę! Naród rosyjski nie chce być jej ciemiężycielem!'" - czytamy w propagandowym wpisie.

Marija Zacharowa dodała, że bolszewicy "dali Polakom dokładnie to, co obiecali - niepodległe państwo". W dalszej części wpisu wskazała również na rzekomą "przyjaźń polsko-radziecką" w drugiej połowie XX wieku, kiedy Polska znajdowała pod wpływem politycznej dominacji ZSRR.

Samego Lenina postawiła tuż obok postaci Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego nazywając go "architektem niepodległego państwa polskiego". "Polska nie powinna o tym zapominać" - skończyła swój wywód Zacharowa.

W obronie Viktora Orbana stanęła nie tylko Marija Zacharowa. Do wpisu szefa polskiego MSZ odniósł się także minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

"Rozumiemy, że naprawdę chcesz wojny Rosji z Europą. Nie damy się wciągnąć w twoją wojnę" - stwierdził Węgier.

"Jeśli Rosja nie dokona kolejnej inwazji, to wojny nie będzie. Rozumiemy jednak, że tym razem gdyby doszło do wojny, bylibyście po jej stronie" - odpowiedział mu Sikorski.

Dotyczącą rosyjskich aktywów wypowiedź Orbana skrytykowała także strona ukraińska. Wpis węgierskiego przywódcy udostępnił Andrij Sybiha, szef ukraińskiej dyplomacji, wraz z komentarzem: "najcenniejsze zamrożone rosyjskie aktywo w Europie".

