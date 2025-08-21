W skrócie Austria zadeklarowała gotowość do organizacji spotkania między Putinem a Zełenskim w Wiedniu.

Austriacki MSZ podkreślił potrzebę obustronnej zgody na negocjacje między Rosją a Ukrainą.

Austria proponuje rozwiązanie problemu związanego z nakazem aresztowania Putina wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Zełenski wyraził chęć spotkania z Putinem i otwartość na szersze rozmowy z udziałem Trumpa po uzyskaniu gwarancji bezpieczeństwa.

Redakcja agencji Ukrinform otrzymała zapewnienie od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Austrii, że kraj ten jest gotowy zorganizować spotkanie Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim.

Potencjalnym miejscem rozmów byłby Wiedeń. Austria "posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji spotkań międzynarodowych i ułatwianiu dialogu, i jest gotowa pełnić rolę mediatora" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo resort spraw zagranicznych przypomniał, że w Austrii swoją siedzibę ma wiele organizacji międzynarodowych. W Wiedniu znajduje się m.in. Sekretariat Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Wojna w Ukrainie. Austria gotowa zorganizować spotkanie Putin-Zełenski

Austriackie MSZ w przesłanym agencji Ukrinform stanowisku zaznaczyło, że ewentualne negocjacje pokojowe wymagają zgody zarówno Ukrainy, jak i Rosji. "Ukrainie nie można narzucać pokoju. Musi to być pokój kompleksowy, sprawiedliwy i trwały, oparty na prawie międzynarodowym" - podkreślono.

Austria jest stroną Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Sąd ten wydał nakaz aresztowania za Władimirem Putinem w związku z zorganizowaną akcją porwań ukraińskich dzieci z miejscowości przyfrontowych.

"Wszystkie państwa uczestniczące są zobowiązane do wykonywania nakazów aresztowania MTK, podobnie jak Austria. Jednocześnie, biorąc pod uwagę porozumienia z organizacjami międzynarodowymi w Wiedniu, istnieje możliwość skontaktowania się z MTK w celu zapewnienia udziału Putina" - podano w oświadczeniu.

Politico, powołując się na źródło w administracji Donalda Trumpa, wskazało, że USA rozpatrują możliwość organizacji spotkania w Budapeszcie, który miał być "pierwszym wyborem" Amerykanów.

Emmanuel Macron miał nalegać natomiast, by rozmowy przeprowadzić w Genewie w Szwajcarii. Z kolei sam Putin miał zaproponować Moskwę, na to jednak od razu nie zgodził się Wołodymyr Zełenski.

Zełenski: Jesteśmy gotowi do dwustronnego spotkania

- Rosja zaproponowała na początek dwustronne, a później trójstronne spotkanie. Jesteśmy gotowi do dwustronnego spotkania z Putinem i liczymy następnie na trójstronne z Trumpem - stwierdził Wołodymyr Zełenski, który przemówił we wtorek po rozmowach w Białym Domu.

Lider Ukrainy nie wskazał, w jakich terminach miałyby odbyć się takie wydarzenia. Zaznaczył na konferencji, iż kwestia terytoriów, a także ich ewentualnej "wymiany" między Moskwą a Kijowem będzie sprawą, którą pozostanie tylko między nim i Putinem.

Polityk wskazał, że punktem wyjścia do zakończenia rozpętanej przez Rosję wojny są gwarancje bezpieczeństwa. - Cieszy mnie, że USA deklarują gotowość do koordynacji i wcielania w życie tych gwarancji - ocenił Zełenski.

Źródło: Ukrinform

