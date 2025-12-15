Tragedia w pobliżu szkoły w Jeleniej Górze. "Wszystko wskazuje na zabójstwo"
Ciało 12-latki zostało znalezione w pobliżu szkoły podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. - Wszystko wskazuje na to, że to zabójstwo - potwierdziła w rozmowie z Interią podinsp. Edyta Bagrowska z miejskiej policji.
W skrócie
- Ciało 12-letniej dziewczynki znaleziono w pobliżu szkoły podstawowej w Jeleniej Górze.
- Policja potwierdza, że wszystko wskazuje na zabójstwo.
- Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową, szczegóły sprawy są utajnione.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jak przekazał Interii starszy aspirant Łukasz Porębski z KWP we Wrocławiu, zgłoszenie o ujawnieniu zwłok w pobliżu szkoły podstawowej w Jeleniej Górze wpłynęło w poniedziałek około godz. 14:50. - Informowano, że to najprawdopodobniej dziecko - powiedział.
- Na miejsce wysłano patrol, który to potwierdził - mówił rzecznik prasowy dolnośląskiej policji.
Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze przejęła sprawę, wszczynając śledztwo i utajniając szczegółowe informacje. - Z uwagi na to, że podejrzewany jest czyn wypełniający znamiona przestępstwa - dodał Porębski.
Tragedia w Jeleniej Górze. Ciało 12-latki znaleziono przy szkole
Więcej informacji otrzymaliśmy od rzeczniczki KMP w Jeleniej Górze. Podinspektor Edyta Bagrowska przekazała, że najprawdopodobniej doszło do zabójstwa 12-latki. Dodała, że nie ma innych ofiar. - Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie - oświadczyła.
Ciało miało zostać odnalezione w poniedziałek na ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, około 200 m od szkoły podstawowej.
Jako pierwsza o sprawie informowała redakcja RMF FM.
Rusiec pod Warszawą. 46-latka nie żyje, policja ma trop
To kolejne zdarzenie w grudniu, które nosi znamiona zabójstwa. Kilka dni wcześniej - 9 grudnia - we wsi Rusiec pod Warszawą 52-letni mężczyzna zaatakował swoją 46-letnią byłą żonę, śmiertelnie ją raniąc.
Młodszy aspirant Paweł Chmura z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji potwierdzał Interii, że "zdarzenie miało charakter kryminalny, a w jego wyniku straciła życie 46-letnia kobieta". - Służby zatrzymały już byłego męża zmarłej - poinformował funkcjonariusz.
Media podawały wówczas, że - według nieoficjalnych ustaleń - oboje byli rozwiedzeni od lat. Mężczyzna przyszedł do byłej żony, po czym wywiązała się między nimi tragiczna w skutkach kłótnia.