Tragedia w pobliżu szkoły w Jeleniej Górze. "Wszystko wskazuje na zabójstwo"

W skrócie Ciało 12-letniej dziewczynki znaleziono w pobliżu szkoły podstawowej w Jeleniej Górze.

Policja potwierdza, że wszystko wskazuje na zabójstwo.

Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową, szczegóły sprawy są utajnione.

Jak przekazał Interii starszy aspirant Łukasz Porębski z KWP we Wrocławiu, zgłoszenie o ujawnieniu zwłok w pobliżu szkoły podstawowej w Jeleniej Górze wpłynęło w poniedziałek około godz. 14:50. - Informowano, że to najprawdopodobniej dziecko - powiedział.

- Na miejsce wysłano patrol, który to potwierdził - mówił rzecznik prasowy dolnośląskiej policji.

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze przejęła sprawę, wszczynając śledztwo i utajniając szczegółowe informacje. - Z uwagi na to, że podejrzewany jest czyn wypełniający znamiona przestępstwa - dodał Porębski.

Więcej informacji otrzymaliśmy od rzeczniczki KMP w Jeleniej Górze. Podinspektor Edyta Bagrowska przekazała, że najprawdopodobniej doszło do zabójstwa 12-latki. Dodała, że nie ma innych ofiar. - Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie - oświadczyła.

Ciało miało zostać odnalezione w poniedziałek na ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, około 200 m od szkoły podstawowej.

To kolejne zdarzenie w grudniu, które nosi znamiona zabójstwa. Kilka dni wcześniej - 9 grudnia - we wsi Rusiec pod Warszawą 52-letni mężczyzna zaatakował swoją 46-letnią byłą żonę, śmiertelnie ją raniąc.

Młodszy aspirant Paweł Chmura z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji potwierdzał Interii, że "zdarzenie miało charakter kryminalny, a w jego wyniku straciła życie 46-letnia kobieta". - Służby zatrzymały już byłego męża zmarłej - poinformował funkcjonariusz.

Media podawały wówczas, że - według nieoficjalnych ustaleń - oboje byli rozwiedzeni od lat. Mężczyzna przyszedł do byłej żony, po czym wywiązała się między nimi tragiczna w skutkach kłótnia.

