Jakub Szczepański, Interia: To koniec Trzeciej Drogi?

Mirosław Suchoń, przewodniczący klubu Polska 2050-Trzecia Droga: - Jeżeli podsumujemy trójskok wyborczy, okaże się, że Trzecia Droga to idea, z którą w Polsce godzą się miliony obywateli. Oddali na nas głos w wyborach parlamentarnych, samorządowych. Niemalże taka sama liczba głosowała na nas w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Wybory do Parlamentu Europejskiego są inne niż pozostałe. Jeśli popatrzymy na wyniki w całej Europie, partie centrowe, zdroworozsądkowe, zostały postawione w bardzo trudnej sytuacji. Kampanie wyborcze były skrajne, naładowane emocjami. Ale rzeczywiście, wynik mógłby być lepszy. Jest oczywiście niezgodny z naszymi oczekiwaniami.

Jak to jest z waszymi błędami?

- Rozmowa o konkretach z zasady opiera się na faktach, nie na emocjach. Być może powinniśmy przedstawić pewne pomysły w bardziej dosadny sposób, zabrakło rozbudzenia emocji. Chcieliśmy rozmawiać o kształtowaniu reprezentacji Polski w Parlamencie Europejskim. Tak, aby była skuteczna.

A może nie było was zwyczajnie widać w tej kampanii?

Tylko pieniądze wygrywają kampanie?

Może Polacy przestali się z państwem zgadzać? Najwyraźniej, wbrew hasłu wyborczemu Trzeciej Drogi, "nie chcemy być sobą w Europie"?

- W Europie bardzo brakuje dobrze rozumianej i docenianej polskości, podobnie jak wyważonego, merytorycznego podejścia do rozwiązania problemu.

Badania pokazywały też, że elektoratem, który najbardziej oczekuje realnego działania, a nie kampanii, byli nasi wyborcy. Zagłosowali tak, że nie wyszli z domów. ~ Mirosław Suchoń, Polska 2050

- Gorące reakcje po ogłoszeniu wyników wyborów mają to do siebie, że są zakorzenione w momencie głosowania. Przez to wykluczają czasem to, co zdarzyło się wcześniej. W Polsce jest zapotrzebowanie na formację środka. Popatrzmy na serię wyborów od października - wynika z nich, że poszukiwanie porozumienia, wzmocnienia Polski, jest Polakom potrzebne, zyskało ich zaufanie. Trzecią Drogę warto oceniać w odpowiednim kontekście i w szerszej perspektywie. Bilans jest pozytywny.

Nie uważa pan, że dostaliście żółtą kartkę od wyborców? Konfederacja wyrosła na trzecią siłę polityczną w Polsce, wasze sondaże lecą na łeb na szyję. Nie widzi pan trendu?

- Konfederacja to skrajna, de facto stosująca antyunijną prorosyjską narrację formacja. Mamy zupełnie inną filozofię uprawiania polityki. Jej celem jest dobro obywateli, nie polityków. Pomysły Konfederacji służą wyłącznie działaczom tej partii.

Nie ma pan wrażenia, że społeczeństwo zaczęło was odbierać inaczej niż wy sami siebie?

Jak pan zatem wytłumaczy sukces Ewy Zajączkowskiej-Hernik z Konfederacji, którą poparło prawie 102,5 tys. warszawiaków? Czemu nie zagłosowali na was, proprzedsiębiorcze centrum?

- Warto popatrzeć nie tylko wyniki w Polsce, ale i w całej Europie. Trend dotyczący znaczącej mobilizacji osób głosujących na skrajne formacje, jak Konfederacja, wzrósł. Weźmy pod lupę media społecznościowe jej polityków, które są nośnikiem prorosyjskiej narracji...

...i ta prorosyjska populistka z Konfederacji przeskoczyła całą listę Trzeciej Drogi? Przecież to dla was kompromitacja. Elektorat zawinił i dlatego przegraliście wybory?

Szykuje się nam renegocjacja umowy Koalicji 15 października?

- Koalicję zawarto po wyborach parlamentarnych. Umówiliśmy się na cztery lata wspólnej pracy. Oczywiście, umowy to nie przysięgi, można je modyfikować, ale wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego mają się nijak do tego, jakie zadania podstawili przed nami obywatele, głosując 15 października.

A to nie jest tak, że Szymon Hołownia chciałby być marszałkiem Sejmu do końca kadencji? Kosztem Włodzimierza Czarzastego?

- Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby rząd poważnie podchodził do tego, na co się umówiliśmy. Warto przypomnieć, że oczekujemy realizacji zapisów tej umowy. To niezwykle ważne.

Ale wie pan, że Donald Tusk przecież nie przepada za Szymonem Hołownią? Jeżeli miałby wybierać, to wybrałby Władysława Kosiniaka-Kamysza, a z Polski 2050 zrobi przystawkę.

- Zaskakujące pytanie. Jeżeli o losie państwa miałoby decydować to, czy premier kogoś lubi czy nie lubi, to mielibyśmy katastrofę, a nie sprawny rząd.

- W mojej pracy nie podejmuję decyzji, opierając się o jakieś osobiste powody. Pracuję wyłącznie merytorycznie, w oparciu o obiektywny interes naszego państwa i obywateli. Wiem, że podobnie postępują nasi posłowie. Czym innym jednak jest odmienne spojrzenie na realizację różnych spraw. To naturalne i potrzebne. Cieszę się, że skończyliśmy z post-PRL-em, a na stole pojawiło się wiele różnych pomysłów i rozwiązań.

Jeżeli o losie państwa miałoby decydować to, czy premier kogoś lubi czy nie lubi, to mielibyśmy katastrofę, a nie sprawny rząd. ~ Mirosław Suchoń, Polska 2050

A jak pan słyszy, że na przykład Mirosława Nykiel, od niedawna europosłanka KO, idzie do RMF-u, gdzie mówi o was per "przystawki", jak pan to odbiera?

Nie obawia się pan, że Polska 2050 podzieli los Nowoczesnej? Sam pan był członkiem tej partii, a teraz to Ryszard Petru, były szef, jest w zasadzie pańskim podwładnym w klubie parlamentarnym. Reklama

- Tak formułowaną projekcję słyszę od początku istnienia naszego ugrupowania. Jeżeli ktoś nie dostrzega wartości, które pozwoliły na to, żeby w październiku wygrali demokraci, to trudno mi z tym dyskutować. Kiedy znów tę wartość zaczniemy dostrzegać? Gdy w kolejnych wyborach wygra PiS do spółki z Konfederacją? Dlatego ciężko pracujemy na zaufanie obywateli, bo do tego scenariusza nie wolno dopuścić.

Nowoczesna nie istnieje, rządzi Platforma. Na jedno wyszło?

- Nie rozumiem pytania, rząd tworzą ugrupowania Koalicji 15 października.

Donald Tusk prawie nie rozmawia z Szymonem Hołownią?

- Jeżeli jest pan zainteresowany tą relacją, proszę o nią pytać panów Hołownię i Tuska, mnie plotki nie interesują.

Sondaże Szymona Hołowni, pod kątem wyborów prezydenckich, są co najmniej niezadowalające. A marszałek deklarował, że będzie chciał wystartować. Czy ta deklaracja jest wciąż aktualna?

Rozwodu z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i z PSL-em nie będzie? Chyba, że oni zechcą?

- Polityka, żeby była skuteczna, musi być pragmatyczna. Na pewno z wyników wyborów do PE będziemy wyciągać wnioski, trwają na ten temat rozmowy. Mamy jasno określone zadania, które postawili przed nami obywatele, głosując na nas 15 października i uważam, że naszym najważniejszym obowiązkiem jest ich realizacja. Moim zdaniem Trzecia Droga powinna zostać.

Jakub Szczepański

