Wakacje po sezonie to coś dla tych, którzy chcą odpocząć od sięgających 40 stopni Celsjusza upałów oraz kochają zwiedzanie w mniejszym gronie. Co więcej, wakacje we wrześniu to obniżki cen w biurach podróży. Dlatego wakacje po sezonie mogą być strzałem w dziesiątkę. Gdzie jechać?

Wakacje po sezonie: Albania ciepła jak w lecie

Choć znacznie droższa niż kilka lat wcześniej, Albania to wciąż jeden z najtańszych kierunków. Niewielki kraj przyciąga wspaniałymi plażami, dziewiczą naturą i architekturą. Na podróż nad wybrzeże Morza Adriatyckiego zachęcają popularne kurorty Durres, Shengjin czy Golem. Do odwiedzenia Albanii zachęca również Vlora, popularny kurort na styku mórz Adriatyku i Jońskiego.

Wakacje po sezonie w Albanii można również spędzić na tutejszej riwierze, która nie bez powodu nazywana jest rajskim wybrzeżem. Piaszczyste plaże, lazurowa woda i klimat starożytnych budowli gwarantują niezapomniany wypoczynek. Z kurortu Sarnada na Riwierze Albańskiej można wybrać się promem na grecką wyspę Korfu.

Wakacje po sezonie w Albanii: co czeka turystów? Przede wszystkim wciąż wysokie temperatury, ponieważ do końca września słupki rtęci na termometrach przekraczają 25°C. Prognozy długoterminowe na wrzesień dla Albanii przewidują, że początek września będzie upalny i turystów w tej części Bałkanów czekają temperatury przekraczające 30°C.

Wypoczynek we wrześniu? Gorąca Hiszpania

Hiszpania to kraj tak różnorodny, że bez względu na cel podróży, turystów czekają niezapomniane widoki, pełnia smaków hiszpańskiej kuchni oraz kontakt z niezwykłą kulturą. Na południu turyści poznają egzotyczną Andaluzję, a na północy Kraj Basków czy zielone wzgórza Asturii. Wrzesień w Hiszpanii oznacza, że największe tłumy turystów znikają z plaż, a zabytki i ceny są bardziej przyjazne.

Wakacje po sezonie w Hiszpanii można spędzić na Ibizie, gdzie pogoda jest nadal typowo letnia, z ciepłymi temperaturami i słonecznymi dniami. Opaleniznę z wakacji po sezonie gwarantuje również pobyt na Lanzarote. Tu warto udać się do przepięknych zatoczek Papagayo lub długich odcinków piasku w okolicy Playa Blanca.

Natomiast szukając kulturalnych rozrywek we wrześniu w Hiszpanii, na początku miesiąca warto udać się do Barcelony na "Festa Major d’Horta". Ta mało znana impreza pozwoli zanurzyć się w życiu typowej barcelońskiej dzielnicy. We wrześniu warto również udać się do Sewilli, gdzie nie można przegapić Biennale, jednego z najważniejszych festiwali flamenco.

Odpocznij od tłumów. Wakacje po sezonie we Włoszech

Wakacje po sezonie we Włoszech to sposób na to, by ominąć korki do największych zabytków, a jednocześnie nie przepłacić. Pogoda we wrześniu w Italii to gorące dni z temperaturą powyżej 28°C. Tak jest na przykład na Sardynii, gdzie bez problemu można plażować i odpoczywając w turkusowym morzu, a turystów wita różowa chmura flamingów.

Zdjęcie Wakacje w Wenecji? Będą udane po sezonie, dlatego do miasta nad Adriatykiem warto wybrać się właśnie we wrześniu. / 123RF/PICSEL

Oczywiście lista miejsc do odwiedzenia we Włoszech jest bardzo duża. Na pewno po sezonie warto wybrać się do Wenecji. W Neapolu koniecznie trzeba spróbować pizzy w Pizzeria Da Michele, znanej z filmu "Eat, pray, love". Miasteczkami na wzgórzach, szpalery cyprysów i wyjątkowe światło - tym we wrześniu zachwycicie się w Toskanii.

Wakacje w Grecji: wrzesień najlepszy do zwiedzania

Wakacje po sezonie w Grecji to coś dla tych, którzy nie przepadają za upałami lata. Średnie temperatury powietrza w tym kraju we wrześniu wynoszą od 21 do 27 stopni Celsjusza. To nie oznacza, że nie można korzystać z uroków mórz. O ile kontynentalna część Grecji we wrześniu jest chłodniejsza, to na Krecie, Rodos czy Kos temperatury często sięgają 30°C.

Wakacje poza sezonem w Grecji to również najlepszy czas do pieszego zwiedzania Aten. W stolicy średnie temperatury wynoszą wtedy około 24 stopni, a okres poza sezonem to niższe ceny wycieczek i znacznie mniejsze zatłoczenie tras turystycznych.

Atrakcji w Grecji nie zabraknie tym bardziej że Grecja to niemal 2500 wysp rozrzuconych na kilku morzach. A wysokie temperatury na Wyspach Jońskich, czyli Korfu, Lefkadzie, Zakynthos czy Kefalonii panują również do końca miesiąca. Choć Grecja nie jest najtańszym kierunkiem również we wrześniu, warto się tu pojawić.



