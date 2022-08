Sierpień jest idealnym czasem na wakacyjne wyjazdy. Wówczas w wielu regionach w Europie możemy liczyć na bardzo wysokie temperatury i całe mnóstwo możliwości, jeśli chodzi o kierunki podróży. Ci, którzy do tej pory czekali z planowaniem wymarzonych wakacji, mogą teraz sporo zaoszczędzić.

Mimo szalejącej inflacji, można znaleźć oferty zagranicznych wycieczek na koniec wakacji, które mają naprawdę przystępne ceny. Wśród kierunków na wczasy, które cieszą się dużą popularnością wśród Polaków w drugiej połowie sierpnia, na czoło wysuwają się cztery. Gdzie warto wybrać się na wypoczynek pod koniec wakacji i nie martwić się o stres z powodu nadszarpnięcia domowego budżetu?

Tanie kierunki na koniec wakacji 2022 – Turcja

W poszukiwaniu najtańszych ofert na drugą połowę sierpnia warto zwrócić uwagę na Turcję. To kraj pełen słońca, zabytków, pięknych plaż i niezwykłych miejsc. Najbardziej popularne ośrodki turystyczne w Turcji leżą na wybrzeżu kraju. Na zachodzie znajduje się Riwiera Egejska, a na południu - Riwiera Turecka.

Do Turcji dolecieć można z prawie każdego większego miasta Polski za rozsądną cenę, do tego często można kupić bilety promocyjne za symboliczną kwotę. Każde większe biuro podróży w Polsce oferuje również wycieczki all inclusive do Turcji.

Za tygodniowy pobyt w kurorcie w trzygwiazdkowym lub czterogwiazdkowym hotelu na Riwierze Tureckiej w sierpniu 2022 trzeba zapłacić od 1800 do 2600 zł. Jeśli zdecydujemy się na zwykłe zakwaterowanie, bez all inclusive, koszty mogą zamknąć się w kwocie ok. 1200 zł za osobę.

Zdjęcie Riwiera Turecka każdego roku przyciąga tysiące turystów z całej Europy. To popularny kierunek Polaków również w sierpniu / Cem Canbay/agefotostock/East News / East News

Tanie kierunki na koniec wakacji 2022 – Bułgaria

Myśląc o tanich wakacjach pod koniec sierpnia, należy wziąć pod uwagę wypoczynek w Bułgarii. To obecnie najpopularniejszy kierunek wakacji all inclusive w polskich biurach podróży, które kuszą wycieczkami do Słonecznego Brzegu i Złotych Piasków. Tam pogoda dopisuje i nie brak kurortów turystycznych w różnym standardzie, więc każdy może znaleźć coś na własną kieszeń.

Za tydzień wakacji all inclusive w Bułgarii w sierpniu 2022, z noclegiem w czterogwiazdkowym hotelu, to wydatek 2300-2800 zł. Można również znaleźć oferty z własnym wyżywieniem lub w warrancie tylko ze śniadaniami. I tak np. siedmiodniowy pobyt w hotelu Saint George w miejscowości Pomorie, nad wybrzeżem Morza Czarnego, kosztuje już niewiele ponad 2000 zł.

Wyjeżdżając na wakacje do Bułgarii, warto wcześniej sprawdzić aktualnie panujące restrykcje. W regionach, w których w ostatnim czasie wzrosła liczba zakażeń koronawirusem, powrócił obowiązek noszenia maseczek. Zakrywanie ust i nosa wymagane jest w miejscach publicznych oraz środkach komunikacji miejskiej.

Tanie kierunki na koniec wakacji 2022 – Hiszpania

Hiszpania również należy do kierunków, które raczej przyciągają, a nie odpychają ceną za wakacje w sierpniu. Do najbardziej znanych regionów turystycznych w tym kraju należy Costa Brava. Katalońskie wybrzeże słynie z długich piaszczystych plaż, bajkowych klifów i urwisk skalnych oraz krystalicznie czystej wody. Druga połowa sierpnia to czas, kiedy miłośnicy plażowania i wysokich temperatur powinni wybrać się w ten region Hiszpanii.

Zdjęcie Wakacje na Costa Brava w sierpniu 2022 mogą pozytywnie zaskoczyć ceną / Ana del Castillo/agefotostock/East News / East News

Niewątpliwie do zalet wakacji na Costa Brava w sierpniu zalicza się również stosunkowo niskie ceny. Oferty krótkich wakacji na wybrzeżu Hiszpanii w tym okresie można znaleźć w cenie 2300-2700 zł za siedem dni w czterogwiazdkowym hotelu w wariancie all inclusive. Wybór lokalizacji jest szeroki, choć dominuje tu Pineda De Mar, Santa Susanna oraz Salou.

Tanie kierunki na koniec wakacji 2022 – Grecja

W podobnej cenie, co w Hiszpanii, wakacje w drugiej połowie sierpnia można spędzić w Grecji. Kwoty za siedmiodniowy wypoczynek w dobrym standardzie wahają się między 2200 a 2700 zł. Niezależnie od tego, czy preferujemy wakacje all inclusive w Grecji czy podróż na własną rękę, znajdziemy tu hotele na każdą kieszeń.

Najbardziej polecanym kierunkiem wakacyjnym turystów z Europy Wschodniej jest Riwiera Olimpijska. Wczasy w tym w regionie to obietnica czerpania pełnymi garściami z tego, co Grecja ma najlepszego do zaoferowania: słońca, złotego wybrzeża Morza Egejskiego, górskich szlaków, smacznej kuchni i antycznych zabytków. W sierpniu temperatury powietrza zbliżają się tam do 35 st. Celsjusza, a czasami nawet przekraczają tę granicę. Do kąpieli zachęca również temperatura wody wynosząca ok. 25 st. Celsjusza.

