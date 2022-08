Podróżowanie w stylu city break stało się jedną z najchętniej wybieranych form wypoczynku. Jak sama nazwa wskazuje, są to krótkie wyjazdy nastawione na zwiedzanie większych lub mniejszych miast. Dzięki szerokim i tanim ofertom europejskich linii lotniczych, city break to idealny pomysł na weekendowy wypad. Oto kilka niedocenianych destynacji, które oczarują swoim urokiem każdego turystę.

Valletta - muzeum pod gołym niebem

Turyści chętnie odwiedzają miasta takie jak Paryż, Berlin, czy też Praga. Mimo że to właśnie słynne stolice państw są najczęściej wybieranymi destynacjami na city break, Valletta to stolica inna niż wszystkie.

To urokliwe miasto zwane jest muzeum pod gołym niebem. Nazwa ta jest szczególnie trafna ze względu na ilość zabytków oraz atrakcji turystycznych. Nie bez powodu Valletta została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stolica Malty jest niewielkim miastem, które można zwiedzić pieszo dosłownie w kilka dni. Ponadto ma wyjątkową estetykę i zachwyca spójnością architektury. Nie znajdziemy tam nowoczesnych budynków ani wieżowców, charakterystycznych dla innych europejskich stolic.

Na turystów czekają jednak wyjątkowe zabytki oraz historyczne miejsca takie jak Fontanna Trytona, Konkatedra Św. Jana Chrzciciela, czy też Dolne, a także Górne Ogrody Barrakka z pięknym widokiem na pobliskie miasta. Dużą zaletą wyjazdu na city break do Valletty jest piękna pogoda - słonecznych dni w roku można tam naliczyć ponad 300.

Göteborg - tzw. drugie miasto Szwecji

To drugie co do wielkości miasto w Szwecji, które zaskakuje niepowtarzalnym nastrojem oraz charakterystyczną architekturą. Göteborg położony jest nad cieśniną Kattegat, a wszechobecność natury oraz płynąca przez miasto rzeka Göta älv tworzy przytulny krajobraz.

Turyści w sezonie letnim oraz przedświątecznym mogą wybrać się w relaksujący rejs kanałami miasta. Göteborg dostarcza również niezapomnianych przeżyć kulinarnych. Szczególną popularnością cieszą się tam rybne przysmaki oraz owoce morza. Miejscem wartym odwiedzenia jest Muzeum Kultury Światowej, w którym organizowane są koncerty, rozmowy oraz wystawy. Szczególnie urokliwą częścią miasta jest starówka, która została odnowiona w latach 80 XX w. Podczas spacerów wąskimi uliczkami warto zajrzeć do antykwariatów, czy też zatrzymać się w kameralnych kawiarniach.

Utrecht - mały Amsterdam

Utrecht ze względu na architekturę miasta oraz ujmujący klimat nazywany jest małym Amsterdamem. Jednakże w przeciwieństwie do stolicy Holandii, Utrecht jest zdecydowanie rzadziej odwiedzany przez turystów.

City break w tym mieście to doskonała alternatywa dla osób, które liczą na relaks w pięknym i nastrojowym miejscu z dala od turystycznego zgiełku. Utrecht podobnie jak Amsterdam przecinają liczne kanały, wzdłuż których prowadzą urokliwe deptaki doskonałe na spokojne spacery lub wycieczki rowerowe. Jednym z charakterystycznych symboli miasta są ceglane magazyny, które zostały przekształcone w lokale gastronomiczne. Z miasta można udać się na wycieczkę do położonego nieopodal zamku De Haar, który jest największą tego typu budowlą w Holandii.

Aarhus - miasto kultury

Miasto Aarhus położone jest w Jutlandii Środkowej, będącej jednym z pięciu regionów administracyjnych Danii. Mimo że nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem turystów, co Kopenhaga, jest to świetna destynacja na krótki city break.

Miasto słynie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej ARoS, na którego dachu znajduje się tęczowa panorama będąca jednym z kilku znaków rozpoznawczych Aarhus. Inną wyjątkową atrakcją, która pozwala turystom cofnąć się w czasie i przekonać się, jak w przeszłości wyglądało życie miejskie w Danii, jest skansen Den Gamle By. Wyjątkowe doświadczenie wzmacniają bohaterowie przebrani w charakterystyczne kostiumy minionych epok. Aarhus to miasto tętniące życiem, w którym organizowane są liczne koncerty, kulturalne wydarzenia oraz festiwale sztuki. Nie bez powodu w 2017 roku Aarhus zyskało miano Europejskiej Stolicy Kultury.

Bukareszt - zwany niegdyś Paryżem Wschodu

Bukareszt to wciąż niedoceniana stolica europejska, która słynie z imponującego Pałacu Parlamentu. Budynek skrywający szokującą historię jest największym obiektem rządowym w Europie i liczy ponad 830 tys. m².

Jednakże Pałac Parlamentu nie jest jedynym zabytkiem, który warto zobaczyć w Bukareszcie. W mieście można odnaleźć liczne budynki sakralne w tym Synagogę Chóralną zbudowaną w stylu mauretańskim. W drugiej połowie XIX wieku Bukareszt był intensywnie rozbudowywany na wzór stolicy Francji. W północnej części miasta można podziwiać Łuk Triumfalny, który został wzniesiony na cześć rumuńskich żołnierzy, a także stanowi symbol rumuńsko-francuskiej przyjaźni. Ogromną przemianę architektoniczną przeszedł w latach 80 XX wieku, kiedy to panujący wówczas Nicolae Ceaușescu wyburzył i przebudował dużą część miasta w stylu socrealistycznym. Bukareszt jest niezwykłym miastem pełnym kontrastów, które warto odwiedzić ze względu na jego nietypową historię oraz szczególną atmosferę.

Zdjęcie Malaga; widok na port i miasto / AFP

Malaga - mniej znana perełka Andaluzji

Turyści podróżujący do Andaluzji najchętniej zatrzymują się w jej stolicy - Sewilli, mijając Malagę z obojętnością. Jednakże miasto to, to prawdziwa perełka wybrzeża Costa del Sol.

Jednym z najważniejszych miejsc, które warto zobaczyć, jest twierdza Alcazaba oraz otaczające ją piękne ogrody, z których można podziwiać panoramę miasta. Entuzjastów historycznych zabytków z pewnością zainteresuje zamek Gibralfaro. Innym miejscem wartym odwiedzenia jest charakterystyczna katedra, która została wybudowana w 1487 roku.

Malaga staje się szczególnie przytulna wieczorami. Po zmierzchu można wybrać się na spokojny spacer wzdłuż brzegu plaży, a także skosztować regionalnych specjałów kuchni hiszpańskiej w tętniących życiem restauracjach. Dla osób łaknących przygód oraz poszukujących atrakcji na łonie natury doskonałym wyborem będzie pieszy szlak Caminito del Rey, który ciągnie się wzdłuż ogromnych skalnych ścian mierzących ponad 400 metrów.

Agata Zaremba