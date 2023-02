Premier Morawiecki dotarł do stolicy Ukrainy przed godz. 9. Powitał go jego ukraiński odpowiednik Denys Szmyhal. W tym samym czasie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie do narodu.

- Z moich informacji wynika, że pan premier udaje się do Kijowa i tam prawdopodobnie weźmie udział w posiedzeniu, tam ma być dzisiaj uroczyste posiedzenie Wierchownej Rady (Rada Najwyższa Ukrainy) - przekazał w piątek sekretarz generalny PiS w TVP1.

Pytany, z jakim przesłaniem jedzie do Kijowa Morawiecki, odpowiedział, że będzie to przesłanie wsparcia i przekazania informacji po zakończonej w środę wizycie w Warszawie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena oraz ustaleń, które zapały w Polsce po spotkaniu Bidena z Wołodymyrem Zełenskim.

W nocy z 23 na 24 lutego 2022 roku prezydent Rosji Władimir Putin poinformował o rozpoczęciu "specjalnej operacji militarnej". Chwilę później wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę.

Dziś Rada Bezpieczeństwa Narodowego

O godz. 12 premier ma wziąć udział w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Ma na nim być omawiana aktualna sytuacja bezpieczeństwa w Polsce w związku z Rosyjską agresją.

