Jak informuje "Dziennik Łódzki", do zdarzenia doszło we wtorek późnym wieczorem . W pustostanie ulokowanym na jednym z osiedli w dzielnicy Bałuty w Łodzi , odnaleziono żywego noworodka.

- Sąsiad myślał, że to porzucone szczeniaki - relacjonuje w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim" jeden z rozmówców. - Doszedł do reklamówki, zajrzał do środka i z przerażeniem zobaczył, że to dziecko (...). Zadzwonił na policję - czytamy.