Poruszenie na Kremlu. Mają pretensje do Putina o "oddawanie trofeów wojennych"

Władimir Putin poważnie obawia się powrotu do kraju żołnierzy niezadowolonych z wyniku wojny w Ukrainie - czytamy w "The Times". Jak stwierdzono, kremlowski przywódca zdaje sobie sprawę, że miliony ludzi w mundurach to problemy polityczne i społeczne. Szczególnie dotkliwe będzie to w przypadku podpisania przez Kijów umowy z USA dotyczącej wydobycia metali ziem rzadkich, które zdaniem wojskowych powinny być "rosyjskimi trofeami wojennymi".