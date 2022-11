Czy ogrzewanie takim gazem się opłaca? To może być alternatywa dla węgla

Ogrzewanie gazowe do niedawna uważane było za jedno z najbardziej ekonomicznych rozwiązań dla ogrzania naszych domów i mieszkań. Dodatkowo przyjmowane coraz częściej uchwały antysmogowe, zobowiązują nas do stopniowej wymiany starych pieców, jednocześnie zachęcając do wyboru paliw ekologicznych. Nie każdy ma jednak możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. W takim przypadku warto rozważyć ogrzewanie gazem płynnym.

Co to jest gaz płynny?

Gaz płynny, znany wielu z nas jako LPG, to bezbarwne, nietoksyczne i pozbawione zapachu paliwo, pozyskiwane z ropy naftowej. Znajdziemy go m.in. w małych butlach gazowych, instalowanych przy kuchenkach. Jak wskazują eksperci, to płynne paliwo jest niezwykle łatwe i wygodne w obsłudze, ale przede wszystkim wydajne.

- Dla gazu płynnego wydajność wynosi ok. 45-47 MJ/kg, czyli 25 MJ/l (dla propanu trochę więcej, niż dla mieszanki propan-butan) - informuje portal cdc24.pl. Szacuje się, że ogrzanie propanem jednego metra kwadratowego powierzchni, pochłania ok. 14 l gazu płynnego.

- Ma on liczne zalety w stosunku do pozostałych paliw, przede wszystkim do węgla, to jest niższa oczywiście emisyjność, a po drugie składowanie opału zajmuje o wiele mniej miejsca. Po trzecie to cena, w porównaniu do pomp ciepła (...), ponieważ zbiornik na gaz płynny LPG i później piec, który będzie pobierał to paliwo to zdecydowanie inny wymiar finansowy, jeśli idzie o taką inwestycję - mówił dla eNewsroom Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Skuteczna alternatywa

Wykorzystanie gazu płynnego powinniśmy rozważyć przede wszystkim, gdy nie mamy możliwości podłączenia naszego domu do sieci gazowej. Sama instalacja działa bardzo podobnie w obu przypadkach, jednak podczas ogrzewania przy użyciu LPG, niezbędne będzie okresowe uzupełnianie paliwa w zbiorniku - to w takich specjalnych zbiornikach magazynowany jest potrzebny nam gaz.

Zbiorniki instaluje się często obok domu - możemy wybrać zbiornik podziemny lub naziemny. Jego pojemność będzie zależała od rocznego zapotrzebowania naszej instalacji grzewczej. Na rynku dostaniemy zbiorniki w różnych pojemnościach od 2700 l do nawet 9200 l. Często w taki zbiornik możemy zaopatrzyć się u firmy, która oferuje również dostawę samego gazu.

Ogrzewanie na gaz płynny. Ile to kosztuje?

Stale rosnące ceny energii elektrycznej i gazu pozyskiwanego z sieci skłaniają nas do rozważenia opcji gazu płynnego LPG. Eksperci rynku energetycznego przekonują, że to właśnie ogrzewanie gazem płynnym w najbliższej przyszłość pozostanie jednym z najbardziej ekonomicznych rozwiązań.

Cena gazu LPG nie jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki, zależy więc od sytuacji na rynku. Po chwilowym wzroście, bezpośrednio po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainie, cena gazu płynnego w drugiej połowie tego roku spadła do ok. 3 zł/l. W Internecie znajdziemy specjalne narzędzia, w postaci internetowych kalkulatorów, które pozwolą nam przeliczyć indywidualne koszty ogrzewania gazem płynnym.

Pamiętajmy jednak, że ten sposób ogrzewania wymaga od nas inwestycji nawet kilkunastu tysięcy złotych na początku. Na koszty instalacji gazowej dla domu jednorodzinnego składają się nie tylko materiały budowlane, w tym potrzebne elementy jak specjalny zbiornik, czy koszt robocizny, ale również niezbędny projekt instalacji gazowej i usługi geodezyjne. Raz wydane pieniądze można jednak potraktować jako inwestycję na długie lata.

Sposób rozliczenia za gaz

Obecnie możemy rozważyć dwa sposoby rozliczania za gaz zaopatrujący nasz zbiornik. W pierwszym przypadku będzie to bezpośredni zakup określonej ilości gazu płynnego u wybranego dostawcy. Warto porównać ich oferty i wybrać tą najbardziej konkurencyjną. Druga możliwość to wybór płatności każdego miesiąca - wysokość opłat będzie zależała więc od wskazań zainstalowanego gazomierza.

W związku z trudną sytuacją na rynku energetycznym, osoby używające gazu płynnego LPG do ogrzewania swoich domów mogą złożyć wniosek o specjalny dodatek finansowy. Niestety takie jednorazowe wsparcie finansowe nie jest zbyt wysokie i wynosi jedynie 500 zł. Wnioski można składać od września tego roku. Zrobimy to osobiście w urzędzie miasta lub gminy, jak też przez Internet. Na złożenie wniosku mamy czas do 30 listopada.

Warto rozważyć ogrzewanie gazem płynnym. To dużo tańszy wybór niż ekogroszek, oleje opałowe czy palet drzewny. Śmiało może też konkurować z węglem. Jeśli weźmiemy pod uwagę wydajność gazu płynnego, to również poważny rywal dla gazu ziemnego.

Adrian Wojtasik