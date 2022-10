Płyta gazowa to najbardziej tradycyjne rozwiązanie w kuchni. Mimo że kojarzy się z nieco staromodnym wyposażeniem, nowoczesne modele są dużo bardziej intuicyjne, wydajniejsze, ale przede wszystkim bezpieczniejsze (obecnie każda płyta gazowa ma zabezpieczenia przeciwwypływowe gazu).



Płyta gazowa w kuchni

Niektórzy twierdzą, że płyta gazowa nie ma sobie równych, ponieważ smak potraw na niej przyrządzonych różni się od tych gotowanych na płytach elektrycznych. Dodatkowo gotowanie na ogniu umożliwia podpiekanie lub opalanie jedzenia, co również wpływa na aromat i smak potraw. Inną zaletą posiadania kuchenki gazowej jest pewność, że w przypadku awarii prądu, wciąż można z niej korzystać.



Z drugiej strony płyta gazowa jest trudna w czyszczeniu (zwłaszcza jej ruszty i palniki), a w porównaniu z innymi rodzajami płyt kuchennych straty energii cieplnej są stosunkowo wysokie.

Nowoczesna płyta indukcyjna. Wady i zalety

To innowacyjne rozwiązanie coraz częściej stosowane jest w nowych domach. Płyta indukcyjna działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej - po zetknięciu jej powierzchni z odpowiednim naczyniem wytwarza się pole magnetyczne, dzięki któremu powstają w nim prądy wirowe. W ten sposób podgrzewane jest tylko dno garnka postawionego w wyznaczonym polu grzewczym. Dzięki temu gotowanie na takiej płycie jest dużo szybsze niż w przypadku kuchenki gazowej. Ponadto potrawy na niej przygotowane podgrzewane są w garnku równomiernie, co wyklucza możliwość częściowego przypalenia lub niedogotowania przyrządzanego jedzenia.

Dodatkowo płyta indukcyjna jest bardzo prosta w utrzymaniu czystości, a także bezpieczna w użyciu, również w obecności dzieci.



Niestety takie rozwiązanie ma też i swoje wady. Płyta indukcyjna jest dość droga i wymaga wykorzystania specjalnych naczyń dostosowanych do indukcyjnych pól grzewczych, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami.

A może płyta ceramiczna?

Ceramiczna płyta elektryczna wyglądem przypomina płytę indukcyjną, jednak jej sposób działania jest zupełnie inny. Jej pola grzewcze zasilane są spiralnymi grzałkami elektrycznymi lub lampami halogenowymi. W przeciwieństwie do płyt indukcyjnych całe pola grzewcze wytwarzają ciepło, które następnie zostaje przenoszone na naczynie. Istotną różnicą jest to, że do gotowania na płycie ceramicznej nie potrzeba specjalnych naczyń.

Jeśli chodzi o zalety takiego rozwiązania, to płyta ceramiczna jest minimalistyczna, elegancko prezentuje się w nowoczesnej kuchni, a także jest łatwa w czyszczeniu. Innym rodzajem ceramicznej płyty kuchennej są modele o powłoce witroceramicznej, które wyróżniają się wyjątkową wytrzymałością na zarysowania i uszkodzenia.

Płyty kuchenne. Która jest najtańsza?

Jeśli chodzi o koszt zakupu płyty grzewczej, najtańszą opcją są płyty gazowe. Dobre jakościowo modele to wydatek rzędu kilkuset złotych, jednak na rynku dostępne są bogato wyposażone płyty gazowe, których koszt może sięgać ponad tysiąc złotych.



Nieco droższe mogą okazać się płyty ceramiczne. Tańsze modele to koszt nieco niższy niż 1000 złotych. Z kolei najdroższym rozwiązaniem są płyty indukcyjne - ich ceny rozpoczynają się od 1000 złotych i czasem sięgają nawet do kilku tysięcy, jednak na rynku dostępne są również nieco tańsze modele. Dodatkowo do płyty indukcyjnej należy dokupić odpowiednie naczynia, co podnosi wydatek o kilkaset złotych.



Płyty kuchenne. Koszty eksploatacji

Inną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, są koszty eksploatacji. Do niedawna najtańsze w codziennym użyciu były płyty gazowe, jednakże obecne podwyżki cen gazu sprawiają, że coraz więcej osób stojących przed zakupem nowej płyty wybiera te ceramiczne lub indukcyjne.



Warto wiedzieć, że to płyta indukcyjna jest bardziej energooszczędnym rozwiązaniem. Płyta ceramiczna w celu nagrzania całych pól grzewczych pobiera dużą ilość energii elektrycznej, natomiast płyta indukcyjna nagrzewa jedynie dno naczynia, co przekłada się na zmniejszenie zużycia prądu.