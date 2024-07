Sejmik małopolski. Klincz w PiS, mogą stracić władzę

W sejmiku małopolskim formalnie stabilną większość ma PiS - w 39 osobowym sejmiku ma 21 radnych, 12 ma Koalicja Obywatelska , a sześciu Trzecia Droga (czterech PSL i dwóch PL2050). Choć PiS mógłby wybrać własnego marszałka w ciągu pięciu minut, to od wielu tygodni partia nie potrafi się dogadać co do odpowiedniej kandydatury. Centrala od początku rekomenduje na funkcję marszałka posła Łukasza Kmitę. Przeciwko niemu występuje jednak grupa radnych, skupionych wokół obecnego marszałka Witolda Kozłowskiego , który chciałby pozostać na stanowisku.

Ten spór ma jednak także drugie dno i dotyka toczącego się w małopolskim PiS konfliktu między ludźmi Ryszarda Terleckiego (do których zalicza się Kmita) oraz ludźmi byłej premier Beaty Szydło i byłego ministra w jej rządzie Andrzeja Adamczyka (to ci, skupieni wokół Kozłowskiego).

Jarosław Kaczyński w trybie głośnomówiącym

W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński rozmawiał po raz kolejny z radnymi. - Rozmawiał z Kmitą i poprosił, by go dać na głośnomówiący - relacjonuje jeden z radnych.

Prezes PiS jest zdeterminowany, by doprowadzić sprawę do końca i ani myśli zmieniać kandydata na marszałka.

- Uważa, że radni nie są aż tak niemądrzy, by sądzić, że jak postawią na marszałka z Koalicji Obywatelskiej, to ten nie zacznie ich od razu rozliczać. A Kozłowskiego będzie z czego rozliczać . W tym czasie PiS będzie mógł pozbyć się tych ludzi i oficjalnie od nich odciąć - przekonuje jeden z naszych rozmówców z Nowogrodzkiej.

PiS w Małopolsce. Nadzieja nie wybiera

- Mam nadzieję, że moich czterech, pięciu kolegów z partii, bo o takiej grupie mówimy, zagłosuje za Łukaszem Kmitą, który jest kandydatem naszej partii. I że zrobią to dla dobra regionu i dla dobra kraju. Apeluję do nich i proszę, by uszanowali decyzję małopolskich wyborców, którzy zdecydowali, że to Prawo i Sprawiedliwość powinno rządzić w Małopolsce - mówi Interii Małgorzata Wassermann, małopolska posłanka PiS.