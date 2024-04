Według sondażowych wyników exit poll dla Polsatu, TVP i TVN Łukasz Gibała nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Tyle tylko, że różnica głosów 48,9 proc. do 51,1 proc. jest minimalna i mieści się w granicach błędu statystycznego.

- Jestem dumny z naszego wyniku niezależnie od tego, czy wygramy, czy przegramy. To była przecież nierówna walka. Z jednej strony machina partyjna, dużo większe pieniądze, zawodowi piarowcy, politycy ogólnopolscy ściągani tutaj przez Olka Miszalskiego. Z drugiej strony oddolny ruch, który opierał się na energii zwykłych obywateli. A poza tym byli też inni kandydaci, którzy poparli mojego kontrkandydata - mówi nam Gibała.

- Biorąc to wszystko pod uwagę stoczenie tak równej walki uważam za nasz wielki sukces. Jestem z tego dumny. Dalej będziemy działać niezależnie od tego, co okaże się jutro - dodaje.

Wybory samorządowe w Krakowie. Gibała czy Miszalski?

Dokładnie o godz. 21 zamknęły się drzwi do 454 komisji wyborczych w Krakowie. Teraz ich członkowie zliczają głosy, a po spłynięciu wszystkich do PKW poznamy nowego prezydenta Krakowa.

- Nie będę spał, nie zmrużę oka. Będziemy czekać do końca, do momentu, aż się przekonamy, kto wygrał. Nie dałbym rady zasnąć. A to dotyczy nie tylko mnie, ale też moich współpracowników. Emocje są zbyt duże - podkreśla Gibała.