Wybory w USA 2024. Kiedy się odbędą?

Kiedy konkretnie odbędą się wybory prezydenckie w USA? Amerykanie ruszą do lokali wyborczych 5 listopada 2024 roku .

Wybory w USA. Sondaże dają zwycięstwo Kamali Harris

Należy jednak zaznaczyć, że specyfika amerykańskich wyborów rządzi się swoimi prawami. Większe poparcie w skali całego kraju wcale nie musi decydować o wygranej konkretnego kandydata. Ważniejsze okazują się głosy elektorskie z siedmiu stanów "wahających się", w których to żaden z kandydatów nie może być pewien zwycięstwa. Mowa tutaj o Pensylwanii, Arizonie, Nevadzie, Georgii, Winsconsin, Michigan i Karolinie Północnej.

Co więcej, do wyborów pozostało jeszcze trochę czasu, a zatem sondaże i tym samym nastroje wyborców mogą ulec zmianie. Tym bardziej, że CNN planuje zorganizować kolejną debatę. Wydarzenie zaplanowano na 23 października i, póki co, jedynie Kamala Harris przyjęła zaproszenie. Udział Donalda Trumpa w planowanej debacie stoi pod znakiem zapytania, ponieważ kandydat odrzucił propozycję uczestnictwa. Swoją decyzję argumentował tym, że na tę debatę jest już za późno, ponieważ głosowanie już się zaczęło. Należy zaznaczyć, że chodzi tutaj o głosowanie korespondencyjne, które rozpoczęło się już w niektórych stanach.