Prezydent Andrzej Duda przybył w sobotę wieczorem czasu miejscowego do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w debacie generalnej 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Najpierw jednak udał się do sanktuarium w Doylestown, nazywanego "amerykańską Częstochową" , gdzie około 5 proc. mieszkańców jest polskiego pochodzenia.

Andrzej Duda w USA. Cieple słowa ze strony Donalda Trumpa

"To wspaniały dzień dla naszej polsko-amerykańskiej społeczności" - zaczął wpis były amerykański prezydent. Jak dodał, " wielki przyjaciel , polski prezydent Andrzej Duda, jest w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii, aby oddać hołd i upamiętnić odważnych bohaterów, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej".

Trump do wpisu dołączył nagranie fragmentu swojego przemówienia sprzed pomnika Powstania Warszawskiego z 2017 roku. "To właśnie niesamowity przykład polskich bohaterów w historii zainspirował końcowe słowa mojego przemówienia do odważnego narodu polskiego 6 lipca 2017 roku: 'Walczmy wszyscy razem jak Polacy - o rodzinę, o wolność, o kraj i o Boga'" - dodał republikanin.