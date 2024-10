Traci poparcie w wyścigu o Biały Dom. "Może nie wystarczyć, by wygrać"

Wybory prezydenckie w USA. Coraz gorsze notowania Kamali Harris

Najnowsze badanie wskazało, że zdaniem respondentów Donald Trump ma lepsze podejście do gospodarki, bezrobocia i zatrudnienia niż Harris (47 proc. do 37 proc.). Podkreślono, że kandydat republikanów miał przewagę w kwestiach dotyczących gospodarki przez cały czas prowadzenia kampanii.

Zdaniem Reutera minimalna przewaga demokratki nad byłym prezydentem może nie wystarczyć do wygrania wyborów , nawet jeśli utrzyma się do 5 listopada. Decydujące znaczenie będą miały wyniki głosowania w siedmiu kluczowych stanach wahadłowych (swing states): Arizonie, Georgii, Michigan, Nevadzie, Północnej Karolinie, Pensylwanii oraz Wisconsin.

Wybory w USA. Do urn pójdzie więcej republikanów

W najnowszym sondażu ok. 89 proc. demokratów i 93 proc. republikanów zadeklarowało swój udział w wyborach. Wskazuje to na potencjalnie wyższą frekwencję niż cztery lata temu. Według szacunków U.S. Census Bureau i Pew Research Center w wyborach w 2020 r. głosowały dwie trzecie dorosłych Amerykanów, co stanowi najwyższą frekwencję od ponad stulecia.