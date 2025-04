To samo źródło wskazuje jednak na możliwą wyraźną zmianę podczas długiego majowego weekendu. Jeśli sprawdzą się najnowsze wyliczenia, od 3 maja znowu możemy mieć do czynienia z ochłodzeniem. Tego dnia bowiem temperatury mogą spaść do poziomu poniżej 20 stopni, i to w całej Polsce. Do końca weekendu ochłodzenie może postępować.