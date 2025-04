Żołnierze otworzyli ogień na granicy. "Indyjska armia odpowiedziała skutecznie"

Na granicy Indii i Pakistanu doszło do wymiany ognia między żołnierzami obu państw - podają zagraniczne agencje prasowe. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek późnym wieczorem. Według przedstawicieli Indii to Pakistańczycy zaczęli jako pierwsi. Jak przekazały indyjskie służby, "armia odpowiedziała skutecznie".