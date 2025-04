Prof. Jarosław Flis był gościem podcastu "Z dwóch stron". Do wyborów prezydenckich pozostały trzy tygodnie, więc kampania wyborcza wchodzi w decydującą fazę. Ekspert rysuje wizję tego, co może wydarzyć się podczas majowego głosowania.

- To było wyliczenie zrobione na podstawie wcześniejszych wyborów samorządowych. To nie była intuicja i dar prorokowania. To było porównanie wyborów 2010 z wyborami samorządowymi z 2014 r. I z tego wynikało, że Komorowski będzie mieć pod górkę - wyjaśnia Flis.

- Podobna sytuacja miała miejsce już w styczniu, kiedy notowania Trzaskowskiego zaczęły spadać, a Nawrockiego rosnąć. Przekonanie w Prawie i Sprawiedliwości było takie, że ta "mijanka" w sondażach niebawem nastąpi. Potem okazało się, że nie. To już nie jest tak, jak w latach 90., kiedy u nas była ta krzywa balistyczna, czyli że ktoś bardzo szybko zyskiwał w sondażach i bardzo szybko spadał w dół. Teraz to poparcie faluje, ale to nie jest już tak, że jak spada, to nie można się odbić - ocenia ekspert.