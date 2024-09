- To była sfałszowana umowa, tak jak przypuszczałem, zwracając uwagę na fakt, że poprawiali wszystko , oprócz niej - stwierdził Donald Trump w komentarzu udzielonym prawicowej stacji telewizyjnej Fox News.

Wybory w USA. Donald Trump zabrał głos po pierwszej debacie z Kamalą Harris

Donald Trump w wywiadzie przeprowadzonym po zakończeniu debaty stwierdził, że wypadł "naprawdę dobrze". - Mieliśmy trzech na jednego, ale przewidziałem to - wskazał, sugerując że prowadzący dyskusję David Muir i Linsey Davis wyraźnie sympatyzowali z Kamalą Harris i prostowali wypowiedzi republikańskiego kandydata.

Odniósł się również do tego, czy zamierza ponownie stanąć do debaty z Kamalą Harris. - Ona tego chce, bo przegrała - ocenił i dodał, że musi się nad tym zastanowić.

- Jeśli wygrało się debatę to myślę, że może nie powinno się tego robić. Dlaczego miałbym brać udział w kolejnej debacie? [Kamala Harris - przyp. red.] od razu powiedziała, że chce kolejnej debaty, czyli... Wiesz, co się dzieje, gdy walczysz o nagrodę i przegrywasz? Od razu chcesz stanąć do walki po raz kolejny - tłumaczył Donald Trump.