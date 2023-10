Prowadząca program Agnieszka Gozdyra, dopytywała co się stało, że Konfederacja - mająca kilka miesięcy temu w sondażach około 15 proc. - spadła do poziomu 6-7 proc.

- Rozumiem, gdyby wynik był w okolicach 10 proc., ale co to ludzie nie pamiętają, co się działo przez ostatnie cztery lata? Jak wszyscy razem głosowali za podwyższaniem mandatów, wszyscy razem przyklepywali PiSowi te głupie historie covidowe... Nie pamiętacie ludzie, jak PiS wam kazał w maskach chodzić po dworze? Co się z wami stało? - pytał retorycznie poseł Konfederacji.