W wyniku ataku ukraińskich dronów, który nastąpił w nocy z poniedziałku na wtorek, doszło do wstrzymania dostaw ropy na Węgry i Słowację . Jak poinformowała agencję Reutera firma Transpetrol, która jest operatorem rurociągu na Słowacji , przesył surowca został zawieszony z powodów technicznych; uszkodzenia usunięto jeszcze tego samego dnia, a transport ropy wznowiono . Poinformował o tym Peter Szijjarto w swoich mediach społecznościowych.

Wcześniej, gdy naprawy jeszcze trwały, węgierski minister zaapelował do Ukrainy o zaprzestanie ataków na infrastrukturę krytyczną służącą do transportu energii. - Dostawy ropy rurociągiem "Przyjaźń" są kluczowe dla naszego kraju. Węgry nie uczestniczą w wojnie i nie ponoszą za nią odpowiedzialności - powiedział w oświadczeniu opublikowanym w formie wideo.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że nad terytorium kraju zestrzelono łącznie 337 dronów , w tym 91 nad obwodem moskiewskim i 126 nad obwodem kurskim. Mimo to atak doprowadził do eksplozji w kilku miejscach , w tym na kluczowych instalacjach paliwowych - donosiły ukraińskie i rosyjskie media.

Ataki na rosyjskie rafinerie i rurociągi są częścią strategii Kijowa polegającej na osłabianiu zdolności Rosji do finansowania wojny. Ukraina wielokrotnie podkreślała, że celem ataków są obiekty strategiczne wspierające rosyjską agresję, a nie cywilna infrastruktura .

Rurociąg "Przyjaźń" jest kluczowym szlakiem dostaw ropy z Rosji do Europy. Chociaż dostawy do Polski i Niemiec zostały zakończone na początku 2023 roku, nadal funkcjonuje południowa odnoga, którą surowiec płynie do Węgier, Słowacji i Czech.