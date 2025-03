Wiceszef MSWiA , odnosząc się do kwestii finansowania remontów i budowy schronów , zapewnił, że "nie ma żadnych wątpliwości, że pieniądze na ten cel są - zarówno na schrony, jak i miejsca doraźnego schronienia".

- Jesteśmy w ostatniej fazie przygotowania Programu Ochrony Ludności . On zostanie przyjęty jeszcze w tym miesiącu i są tam zagwarantowane środki na te zadania - przekazał Wiesław Leśniakiewicz. Dodał, że kwota, jaka będzie wydatkowana na budownictwo ochronne, będzie zależna od chłonności jednostek samorządu terytorialnego.

- Dlatego jest możliwość, żeby rozpocząć proces renowacji, odbudowy i przygotowania tych obiektów do ewentualnego schronienia , czy to młodzieży, która w tych szkołach się uczy, czy mieszkańców - zwrócił uwagę Leśniakiewicz.

- Wszyscy użytkownicy tego typu obiektów, w tym również dyrektorzy szkół, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady produkcyjne, do 2 kwietnia tego roku mają czas na zgłoszenie obiektów, którymi administrują. Następnie jednostki samorządu terytorialnego mogą zlecać, jeżeli uważają, że jest taka potrzeba, przeprowadzenie sprawdzeń tych obiektów przez organy nadzoru budowlanego i Państwową Straż Pożarną - zaznaczył.

Leśniakiewicz dodał, że na tej podstawie zostanie zbudowana baza danych ewidencji obiektów zbiorowej ochrony , która musi być stworzona do końca tego roku.

- Środki na ten cel mamy zabezpieczone i te środki również możemy przeznaczyć na projekty albo na ekspertyzy techniczne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w przeciągu dwóch lat będziemy chcieli przeznaczyć maksymalną kwotę, jaka będzie do przejęcia przez samorządy lokalne. Zależeć to jednak będzie od chłonności samorządów - mówił.

Wiceszef MSWiA zwrócił też uwagę, że choć wiele obiektów zostało zdewastowanych, to istnieją jeszcze obiekty, które już dzisiaj mogą pełnić funkcję schronów czy ukryć. Podkreślił, że wiele z tych obiektów znajduje się w Warszawie .

Dopytywany o to, co konkretnie uda się zrobić w sprawie schronów już w tym roku, odpowiedział, że według jego przewidywań uda się wyremontować wiele obiektów schronowych, które dotychczas funkcjonowały.

- W poniedziałek Ministerstwo Obrony Narodowej zakomunikowało o podpisaniu porozumienia ws. zakupu systemu do szybkiej budowy obiektów infrastrukturalnych, czy to miejsc doraźnego schronienia, czy ukryć, czy być może i schronów. Da nam to nowe możliwości związane z szybszym zainwestowaniem w te obszary - powiedział Wiesław Leśniakiewicz.