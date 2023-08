Wybory parlamentarne. Robert Bąkiewicz na listach PiS

Sam Bąkiewicz odniósł się do walki o mandat poselski w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". - Na stole leży kilka możliwości startu, ten samodzielny nie jest również pogrzebany. Potencjalnie możemy także wystartować z list dwóch prawicowych ugrupowań: PiS i Konfederacji. Istnieje również wariant samodzielnego startu do Senatu - podkreślił.

Robert Bąkiewicz na listach PiS. Pełne listy w najbliższych dniach

- Najistotniejsza wiadomość to jest to, że mamy listy. Była to długa praca, niełatwa, bo kandydatów przede wszystkim na te najwyższe miejsca, a jeszcze bardziej na jedynki było wielu. Wydaje nam się, że jest to wybór najlepszy z możliwych - mówił wicepremier w czasie konferencji na Nowogrodzkiej.