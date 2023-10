"Czy wróci pan do rządu?" - to pytanie, jakie najczęściej w niedzielę wieczorem słyszał Radosław Sikorski, czyli były minister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Polityk nie ma wątpliwości, że to były premier znów stanie na czele Rady Ministrów. Co jednak z samym Sikorskim?