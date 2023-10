Pojedynek Kaczyńskiego z Giertychem. "Tajna broń Tuska" walczy o mandat

Wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Roman Giertych walczy o mandat

Ze wstępnych wyliczeń wynika, że w tym okręgu na 16 mandatów aż 10 zgarnie PiS. Po dwa mogą trafić do KO i Trzeciej Drogi, a po jednym do Konfederacji i Nowej Lewicy. Oznacza to, że w przypadku KO niemal pewna mandatu może być liderka listy Marzena Okła-Drewnowicz. Po zliczeniu głosów z ponad 50,92 proc. obwodowych komisji wyborczych wiceszefowa PO ma na koncie 20 tys. 973 głosów.