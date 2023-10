Zastrzegł przy tym, że o szczegółach nie będzie informował. Równolegle do liderów spotykają się też zespoły negocjacyjne . W południe we wtorek ma się odbyć ich kolejne spotkanie.

Nowy rząd. Jaka umowa koalicyjna? "Wiele obszarów jest dogadanych"

We wtorek w Polsat News sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński został zapytany, czy jest szansa, że jeszcze w tym tygodniu zakończą się prace nad umową koalicyjną i zostanie ona zawarta, odpowiedział: - Myślę, że ten tydzień jeszcze przepracujemy bardzo ciężko , jeżeli chodzi o te kwestie merytoryczne. To nie jest perspektywa tego tygodnia, ale będziemy starać się zakończyć te prace jak najszybciej .

Sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek w poniedziałek przekazał, że zespół negocjacyjny, w którym on uczestniczy z ramienia swojej formacji, będzie spotykał się codziennie, aby pracować nad wypracowaniem kompromisu. - Jakby się udało, to chcielibyśmy prace nad ramową umową programową do końca tygodnia sfinalizować - powiedział.