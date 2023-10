- Niektórzy działacze Młodej Lewicy są oburzeni. "To hańba, że ktoś taki jest w lewicowej partii" - powiedział Robert Mazurek, cytując wpisy działaczy młodzieżówki. - Moja postawa nie powinna budzić zaskoczenia. (...) Uważam, że kwestionowanie prawa Izraela do istnienia spełnia definicję antysemityzmu - oceniła Żukowska.

Anna Maria Żukowska o rozmowach koalicyjnych. Padły nazwiska

- To jest temat, w którym Krzysztof Gawkowski rzeczywiście jest mocny i myślę, że to resort, który by mu pasował, ale to nie jest jedyny obszar. Lewica ma ambicje zajmować się polityką dotyczącą pracy i polityki społecznej oraz budownictwem, edukacją także - podkreśliła. - Myślę, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zostanie ministrą edukacji - dodała.