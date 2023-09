Ryszard Petru o tym, że może pojawić się na wiecu Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka mówił kilka godzin przed wydarzeniem. W piątek kandydat Trzeciej Drogi przyjechał do Poznania i wystąpił na konferencji na Placu Wolności, by "wesprzeć przedsiębiorców na listach".

Wybory 2023. Ryszard Petru zaproszony na scenę

- Oczywiście, że ZUS należy zlikwidować tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. To wielka piramida finansowa - odpowiadał Mentzen.

Wybory 2023. Mentzen odpowiada Petru. Wykorzystał popularny cytat

- Ryszardzie, masz pitbulla, który wygląda jak jamnik, gibasz się jak lewicowy rezus , zachwycasz się panem Kunta-Kinte, marnujesz mojemu kumplowi ścieżkę najlepszego proszku, a na koniec chcesz ubić ze mną interes. Po tym, co tu zobaczyłem, nie chcę ubić z tobą nawet muchy w kiblu! - mówił lider warszawskiej listy. Konfederacja na oficjalnym profilu uznała to za "masakrowanie" politycznego rywala , a publiczność nagrodziła Mentzena oklaskami.

Mentzen uznał dodatkowo, że dzięki temu, że zgodził się na debatę z Petru miał on szansę "wrócić do polityki", a on przyczepił się do niego "jak rzep do psiego ogona". Polecił mu też, by debatował z ostatnim na liście Konfederacji Jackiem Bartyzelem.