Donald spytał mnie, czy podjąłem tę decyzję w pełni świadomie i czy myślę o tym, jaki to będzie miało wpływ na przyszłość (...). Pytanie to nie jest pretensja. Jakie pretensje do mnie może mieć Donald Tusk? Nie wiem, nie powiedział: "Rafale, oszalałeś?", ale my tak ze sobą nie rozmawiamy. Pretensje to może mieć ojciec do syna, a nie Donald do mnie. Mam autonomiczną pozycję, było pytanie: "Stary, zastanowiłeś się, co będzie?"