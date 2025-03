Umowa koalicyjna ze specjalnym zapisem. J.D. Vance odwiedza Grenlandię

Po trzech tygodniach negocjacji Grenlandia doczekała się nowego rządu. Stworzą go cztery z pięciu partii 31-osobowego parlamentu. Premierem został 33-letni Jens-Frederik Nielsen z partii Demokraci, popierającej niepodległość wyspy. W umowie koalicyjnej podkreślono, że "Grenlandia należy do jej mieszkańców". Do jej podpisania doszło tuż przed przylotem wiceprezydenta USA J.D. Vance'a.