Trzęsienie ziemi w Mjanmie i Tajlandii. MSZ wydało komunikat o Polakach

W trzęsieniu ziemi w Mjanmie i Tajlandii nie ucierpieli Polacy - przekazało MSZ w komunikacie. Dodano, że działa specjalny telefon dla polskich turystów w Tajlandii. Resort zaznaczył, że w Mjanmie turyści mogą zwracać się do ambasady Niemiec w Rangunie. Do trzęsienia ziemi w tych azjatyckich krajach doszło w piątek. Na razie wiadomo o co najmniej 153 ofiarach. Ratownicy obawiają się, że ta liczba będzie rosnąć.