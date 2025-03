Do katastrofy doszło w piątek po godz. 17 czasu lokalnego podczas pokazu lotniczego Avalon Australian International Airshow.

- Naprawdę wyglądało na to, że on zginął. To był bardzo gwałtowny upadek - mówił jeden z widzów Geoff Crane. - Czekaliśmy w ciszy, wielu głęboko poruszonych, przytulających się i płaczących, przez 40 minut, nie znając losu pilota - dodał.