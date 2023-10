Państwowa Komisja Wyborcza do godziny 19:30 w poniedziałek policzyła wyniki z 90 proc. obwodów w Polsce i za granicą. Na prowadzeniu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość (36,37 proc.), a dalej Koalicja Obywatelska (29,73 proc.).

Do Sejmu dostaliby się jeszcze przedstawiciele Trzeciej Drogi (14,48 proc.), Lewicy (8,41 proc.) i Konfederacji (7,21 proc.).

Wybory 2023. Gorąco na konferencji PKW

W czasie konferencji PKW doszło do interwencji posłanki Polski 2050 Pauliny Hennig-Kloski . Parlamentarzystka dopytywała przedstawicieli komisji o sytuację członków obwodowych komisji wyborczych, które znajdowały się za granicami kraju.

W mediach pojawiają się informację o komisjach, które od kilku lub kilkunastu godzin czekają na zatwierdzenie protokołów z wyborów parlamentarnych . Dopóki to nie nastąpi, nie mogą oni opuścić terenu komisji i zakończyć pracy.

- Z informacji, jakie posiadamy, wynika, że nie chodzi tylko komisje w Wielkiej Brytanii, ale także w Holandii i Brukseli . I to są sprawy problemów technicznych. Przedstawiciele tych komisji nie mogą dodzwonić się do komisji w Polsce. Nie ma z nimi żadnego kontaktu i nie mogą w związku z tym zakończyć pracy - mówiła posłanka.

- Dlatego chciałabym zapytać, czy pan przewodniczący może nas tu teraz zapewnić, że w ciągu dwóch godzin te protokoły zostaną przyjęte . Czy dowiemy się, jakie środki zaradcze zostały podjęte w tym zakresie, żebyśmy nie mieli do czynienia z protestami wyborczymi - dopytywała Paulina Hennig-Kloska.

Wybory 2023 a głosy z zagranicy. PKW o "interwencji" w Warszawie

W odpowiedzi na zapytanie posłanki Hennig-Kloski przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak potwierdził, że miała miejsce interwencja w Okręgowej Komisji Wyborczej numer 19 (Warszawa I). To ona odpowiada za przyjmowanie protokołów z zagranicznych komisji.

- Faktycznie, te godziny wysłania i potwierdzenia nie są właściwe, bo to trwa za długo. P odjęliśmy interwencję. Sam osobiście rozmawiałem z przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej . Uległo to trochę przyspieszeniu i mam nadzieję, że w większości te protokoły zostaną przyjęte - zaznaczył Marciniak.

- Należy zwrócić uwagę, po pierwsze, że t a okręgowa komisja obejmuje swoim zakresem działania rekordową liczbę obwodowych komisji wyborczych , bo blisko 1,3 tys. Z tego faktycznie również obejmuje zagranicę - to jest 420 komisji obwodowych - dodał.

Przewodniczący PKW podkreślił przy tym, że protokoły z komisji zagranicznych, które zostały przesłane do OKW przed upływem 24 godzin od zakończenia wyborów parlamentarnych w danej komisji, również będą wliczone do ostatecznych wyników, nawet jeżeli zostaną one zaakceptowane po upływie wyznaczonego terminu.