Wyniki late poll wskazują na lekki wzrost wyniku komitetu Polska Jest Jedna do 1,3 proc. z 1,2 proc. W stosunku do ostatniego badania wynik Bezpartyjnych Samorządowców nie uległ zmianie i wyniósł 2,4 proc.

W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców frekwencja sięgnęła 80,2 proc. W miastach od 201 tys. do 500 tys. głosowało 81,6 proc., w miastach od 51 tys. do 200 tys. mieszkańców do urn poszło 72,9 proc.. Nieco wyższa była frekwencja w miastach do 50 tys. mieszkańców, gdzie głosy oddało 73,1 proc. uprawnionych, na wsiach głosy oddało 69,3 proc.