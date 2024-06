Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. W PiS dojdzie do rozliczeń

Wybory do PE 2024. Kto nie wywalczył mandatu?

Choć nastroje w PiS po wieczorze wyborczym nie są najlepsze, to politycy pocieszają się tym, że dla koalicji rządzącej jako całości wyniki tych wyborów to jeszcze większy problem niż dla PiS. - My będziemy się rozliczać i kłócić, ale oni to rzucą się sobie do gardeł. To, co Donald Tusk zrobił z Trzecią Drogą to początek jej zżerania, więc Kosiniak-Kamysz z Hołownią też będą musieli przemyśleć swoją politykę. Nasze rozliczenia to będzie nic w porównaniu do tego, co tam się teraz będzie działo - mówi nam jeden z ważnych posłów.