Joe Biden, który w środę przyleciał do Izraela, zapewnił o przyjaźni Waszyngtonu i Tel Awiwu, a także stwierdził, że najpewniej to nie izraelska armia odpowiada za wybuch w szpitalu. Oceny, co wydarzyło się w Gazie, popłynęły także z budynku antagonistycznego dla Białego Domu - Kremla.