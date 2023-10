Co najmniej 500 osób zginęło w ostrzale rakietowym na terenie szpitala w Strefie Gazy. Prezydent Autonomii Palestyńskiej nazwał tragedię "potworną zbrodnią" i "ludobójstwem", za które odpowiedzialny jest Izrael i państwa go wspierające. Tymczasem zdaniem Tel Awiwu w budynek trafiła "wadliwa rakieta" wystrzelona przez Palestyński Islamski Dżihad. Pocisk leciał w kierunku Izraela, co mają potwierdzać analizy Siły Obronnych (IDF) tego państwa.