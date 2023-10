Jak usłyszeliśmy, w operacji biorą udział piloci z baz w Warszawie, Krakowie i Powidzu . Generał uważa, że punktem zbornym jest polska ambasada. Z kolei resort spraw zagranicznych podkreśla: naszych obywateli obsługuje na miejscu jedynie kilkunastu pracowników. Robią, co mogą. Z Polski wspomaga ich kolejne 25 osób. Z informacji MSZ wynika, że odnotowano 2 tys. zgłoszeń Polaków chcących wrócić z Izraela do kraju.

Wojna w Izraelu. Lista tworzona na bieżąco

Jak usłyszeliśmy, nie da się powiedzieć, że część ewakuowanych będzie miała lepsze warunki od innych. To, do jakiej trafią maszyny zależy m.in. od sytuacji na lotnisku. - Nie ma żadnych preferencji, staramy się najpierw pomóc osobom w największej potrzebie: chorym, w podeszłym wieku. Trudno powiedzieć, kto trafi do jakiego samolotu - mówi Jabłoński. - To zależy m.in. od tego, gdzie dany pasażer znajduje się na lotnisku. Ze względu na warunki na miejscu, musimy czasem działać ad hoc - podkreśla.