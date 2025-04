- My na dobrą sprawę nie wiemy, ile zginęło ludzi na Ukrainie, ale bezcenne jest tylko życie. Terytorium można zmienić w procesie dyplomatycznym - powiedział Miller, dodając, że Polska "nie może być krajem, który chciałby walczyć w Ukrainie do ostatniego Ukraińca".

"Nikt nie prosi Zełenskiego o uznanie Krymu za terytorium rosyjskie, ale jeśli on chce Krymu, to dlaczego nie zawalczył o niego jedenaście lat temu, kiedy został on przekazany Rosji bez jednego wystrzału?" - zapytał prezydent USA we wpisie w mediach społecznościowych, wskazując, że na tym obszarze znajdują się również "główne bazy rosyjskich okrętów podwodnych".