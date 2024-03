Prezydent Czech odniósł się do forsowanego przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona pomysłu, by zachodnie wojska wspierały Ukrainę . W zeszłym tygodniu na konferencji prasowej z prezydentem Francji Pavel powiedział, że Europa nie powinna ograniczać swoich możliwości wspierania Ukrainy , która walczy z rosyjską agresją.

Czechy. Petr Pavel o żołnierzach NATO w Ukrainie

Pomysł ten wywołał burzę i gwałtowną reakcję poszczególnych państw. Portal Politico przekazał jednak, że francuski minister spraw zagranicznych Stephane Sejourne podczas piątkowej wizyty na Litwie przekonywał do "idei, by obce wojska mogły pomóc Ukrainie" w takich kwestiach, jak rozminowywanie. Wszystko wskazuje, że propozycja zaangażowania zachodnich wojsk do pomocy na Ukrainie trafiła na podatny grunt również w Czechach .

Żołnierze NATO w Ukrainie? "Nic nie stoi na przeszkodzie"

- Dziś nie tylko zaopatrujemy Ukrainę w broń strzelecką, ale także w czołgi, być może wkrótce dostarczymy samoloty, zaopatrujemy ją w pociski manewrujące średniego zasięgu, a mimo to nie doszło do ataku na terytorium NATO. Rosja doskonale wie, że byłoby to pogwałcenie prawa znacznie większego kalibru niż to, co robi teraz - powiedział Pavel, dodając, że Rosja jest świadoma siły NATO.