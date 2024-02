Ukraina. Donald Tusk o "dwóch latach hańby"

Zarówno prezydent, jak i premier w mediach społecznościowych opublikowali wpisy, nawiązujące do rocznicy inwazji.

Wojna na Ukrainie. Andrzej Duda o "wsparciu" dla Kijowa

"Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce o wolność!" - zapowiedział z kolei Andrzej Duda we wpisie, opublikowanym na koncie Kancelarii Prezydenta RP. "Dzisiaj to wsparcie jest nadal niezwykle potrzebne. Niezależnie od zmęczenia wojną. Wolny świat nie może dopuścić do tego, żeby Putin i Rosja zatriumfowali" - podkreślił prezydent.