Wiceszef komisji śledczej ds. Pegasusa Tomasz Trela (Lewica) zaproponował, aby organ zwrócił się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o ukaranie Stróżnego grzywną w wysokości 3 tys. zł oraz wnioskiem o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

Według Treli "to już taka praktyka dotycząca ludzi związanych z PiS", że nie stawiają się na przesłuchanie. - Ta postawa i ta obstrukcja ludzi związanych z PiS jest dość jednoznaczna i znana - dodał wiceszef komisji.

Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) przychyliła się do wniosku Treli i zarządziła głosowanie. Wszyscy biorący udział w głosowaniu członkowie komisji byli "za".

Sroka podkreśliła, że Stróżny trzykrotnie nie stawił się na posiedzeniu komisji . Dodała, że komisja dysponuje dwoma potwierdzeniami wysłania przesyłki do Stróżnego, które nie zostały odebrane przez adresata.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 do listopada 2023 roku.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.