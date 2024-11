Ukraiński deputowany został oskarżony o zdradę stanu . Państwowe Biuro Śledcze dodało, że oskarżono go o naruszenie zdolności obronnych Ukrainy i bezpieczeństwa informacji. Jak wskazał niezależny portal Biełsat, ukraińskie służby nie podały imienia oskarżonego polityka, ale media donoszą, że jest to Jewhenij Szewczenko .

Ukraińskie deputowany oskarżony o zdradę stanu. Grozi mu więzienie

W listopadzie 2024 roku Szewczenko wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do negocjacji z Rosją . Stwierdził również, że napisał do prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa list "w celu przeciwdziałania autorytaryzmowi i dyktaturze w życiu politycznym Ukrainy ".

Ukraiński polityk podtrzymywał kontakty z Łukaszenką. "Ani razu nie odmówił"

- Wykorzystaliśmy wszystkie nasze możliwe kanały komunikacyjne do kontaktu z Łukaszenką, wszystkie możliwości, jakie mieliśmy. Nawet zaangażowaliśmy jednego z deputowanych. To również prawda. Wszystko po to, aby nie dopuścić do wciągnięcia Białorusi jako państwa w tę wojnę - przyznał w ubiegłym roku szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow.