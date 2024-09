Ukraina. Andrij Odarczenko zbiegł do Rumunii

Wcześniej miał przekazać swoje telefony komórkowe kierowcy i polecić mu, by podłączył je do ładowarki. Od tej pory kierowca nie miał z nim kontaktu .

Andrij Odarczenko poszukiwany. Ukraina wydała nakaz aresztowania

W ostatnich dniach straż graniczna Rumunii informowała, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku do Rumunii nielegalnie przedostało się ok. 9,5 tys. Ukraińców, a liczba nielegalnych przekroczeń wzrosła w ostatnim czasie, po zmianie przepisów mobilizacyjnych. Mężczyźni w wieku poborowym uciekają do Rumunii przez rzekę Cisę lub przez góry. Niektórzy decydują się na ucieczkę przez rzekę Dniestr do Mołdawii.