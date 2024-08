- Rosjanie nadal próbują kontrolować Morze Bałtyckie, cały ten region, więc musimy pozostać czujni i mieć oko na to, co się tam dzieje - powiedział szef litewskiego MON. Raimundas Vaikšnoras zwrócił także uwagę na ostatnie ruchy wojsk w obwodzie królewieckim, wezwał także do "wsparcia Ukrainy" przed najeźdźcą.