PE: Alaksandr Łukaszenka współwinny zbrodni popełnionych przez Rosję

Alaksandr Łukaszenka podzieli los Władimira Putina?

Jej zdaniem "Łukaszenka nie zasługuje na miejsce we wspólnocie międzynarodowej, ale na bilet do sądu międzynarodowego w Hadze".

Wrześniowy apel do Międzynarodowego Trybunału Konstytucyjnego nie jest jedynym przypadkiem. Jeszcze w lipcu PE przyjął rezolucję, w której wezwano do wydania nakazu aresztowania Alaksandra Łukaszenki. Zwrócono się do organu w Hadze by podjąć "wszystkie niezbędne kroki na szczeblu międzynarodowym", co ma sprawić, że białoruski przywódca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.